The Devil Wears Prada с видеоклип към нов сингъл „Everybody Knows“

Американската метълкор банда The Devil Wears Prada сподели новия си сингъл „Everybody Knows“, придружен от ефектен видеоклип, който съчетава концертни кадри и впечатляваща визуална естетика. Песента е част от предстоящия девети студиен албум на групата, озаглавен „Flowers“, който ще излезе на 14 ноември чрез Solid State Records.

„Everybody Knows“ е парче, което разглежда темата за тревожността и усещането за изгубено равновесие.

„Песента е за онези моменти, когато не се чувстваш на мястото си – когато тревожността те обзема и вече не можеш да я скриеш. Когато осъзнаеш, че всички около теб виждат, че не държиш нещата под контрол, но нямаш представа как да избягаш от това“, споделят от групата.

С „Flowers“ The Devil Wears Prada бележат началото на нова, мащабна глава в своята кариера. Албумът съдържа 14 песни и включва вече познатия сингъл „For You“, който се превърна в първото парче на групата, достигнало едновременно класациите Mediabase и Billboard Active Rock – важен пробив за бандата, чиято музика традиционно стои в по-тежкия алтернативен спектър.

През лятото The Devil Wears Prada приключиха успешното си „Summer Of Loud“ турне, което изпълни амфитеатрите из САЩ. Сега групата се подготвя за серия международни участия, сред които концерти в Австралия с Bullet For My Valentine, самостоятелни шоута в Южна Африка и голямо европейско турне с Ice Nine Kills и Creeper.

Съставът на The Devil Wears Prada включва Майк Храника (вокали), Джеръми ДеПойстър (китара, чисти вокали), Кайл Сайпрес (китара), Джонатан Геринг (клавири, синтове, програминг, перкусии) и Джузепе Каполупо (барабани).

Албумът „Flowers“ излиза на 14 ноември и ще включва песните:

1. That Same Place

2. Where The Flowers Never Grow

3. Everybody Knows

4. So Low

5. For You

6. All Out

7. Ritual

8. When You're Gone

9. The Sky Behind The Rain

10. The Silence

11. Eyes

12. Cure Me

13. Wave

14. My Paradise