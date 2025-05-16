The Black Keys обявиха нов албум „Peaches!“

Американското дуо The Black Keys обяви нов студиен албум, озаглавен "Peaches!", и представи първия сингъл от него – "You Got to Lose".

"Peaches!" ще излезе на 1 май чрез Easy Eye Sound / Warner и ще бъде 14-ият албум в дискографията на групата. Записът включва 10 песни и идва като продължение на "No Rain, No Flowers" (2025), затвърждавайки тенденцията The Black Keys да издават нов албум почти всяка година.

Новият сингъл „You Got to Lose“ е придружен от официално видео, режисирано от E.J. McLeavey-Fisher, заснето по време на изненадващо участие на дуото в легендарната зала в Мемфис Hernando’s Hide-A-Way.

Според официалната информация "Peaches!" представя The Black Keys в една от най-естествените им и сурови форми, сравнима с ранния им период и дебютния албум "The Big Come Up" от 2002 г. Работата по записа започва в труден личен момент за вокалиста и китарист Дан Ауербах, след като баща му е диагностициран с рак на хранопровода и прекарва последните си месеци в дома на сина си в Нашвил.

„Не сме тръгнали с идеята да правим албум. Просто свирехме – за нас самите. Всичко беше първично, сурово, без филтър. Опитвахме се да се изправим на крака“, споделя Ауербах в официално изявление.

"Peaches!" съдържание:

1. Where There’s Smoke, There’s Fire

2. Stop Arguing Over Me

3. Who’s Been Foolin’ You

4. It’s a Dream

5. Tomorrow Night

6. You Got to Lose

7. Tell Me You Love Me

8. She Does It Right

9. Fireman Ring the Bell

10. Nobody But You Baby

С "Peaches!" The Black Keys продължават да разширяват дискографията си с директен, инстинктивен подход, който поставя емоцията и импровизацията в центъра на музиката.