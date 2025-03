The Black Keys споделиха нова песен днес. Тя е озаглавена "Babygirl" и ще влезе в предстоящия нов албум на рок дуото от Акрън, Охайо "No Rain, No Flowers".

"No Rain, No Flowers" ще бъде тринадесети студиен албум на The Black Keys и ще излезе по-късно тази година, чрез Easy Eye Sound/Warner.

През юни The Black Keys потеглят на турне в Европа. To ще започне на 16 юни в Белгия и ще завърши на 19 юли в Испания.