Тангра и Hellion Stone се включват в мото-рок фестивала "Побит Камък"

Тангра и Hellion Stone ще вземат участие в предстоящия благотворителен фестивал „Побит камък“ 2023г.

Легендарната банда Тангра ще закрият фестивала в съботната вечер, но само след като ви накарат да изпеете с тях най-обичаните им парчета.

Преди това, момчетата от Hellion Stone ще ви разтърсят с алтърнатив груув метал за пръв път на територията на п.п. „Побит камък“.

Припомняме, че изпълнителите в тазгодишния формат на фестивала са:

Б.Т.Р.

Тангра

Светльо And The Legends

Уикеда

Пецата Live Band

Hellion Stone

No More Many More

Feuersein

Сумата събрана в помощ на малкия Самуил, на когото ще бъдат дарени и средствата от фестивала, до момента е 27300лв.

„Калашниците“ ви очакват межу 8 и 10 септември в природен парк „Побит Камък“ до с. Нови хан.