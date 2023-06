Уикеда и Feuersein се присъединяват към мото-рок фестивала "Побит Камък"

Нови две банди се присъединяват към тазгодишното издание на фестивал „Побит Камък“.

Това са обичаните от всички – Уикеда – познати със своя специфичен стил – смесица от рок, ска и пънк. Ерол Ибрахимов и неговият колектив ще избухнат на сцената на 8-ми септември – петък.

Освен Уикеда, успешната трибют банда – Feuersein ще приповдигнат духа на 9-ти септември със своята интерпретация на най-известните парчета на Rammstein.

Така обявените банди до момента са:

Б.Т.Р.

Уикеда

No More Many More

Feuersein

Предстои обявяване на още участници във фестивала.

Благотворителният мото-рок фестивал „Побит Камък“ ще се проведе във втория уикенд на септември в природен парк "Побит Камъл" близо до с. Нови хан.

Организаторите от мотоклуб Калашниците съобщават, че Благотворителната кауза за фестивала в полза на малкия Сами е достигнала сумата от 26300лв., два месеца преди мероприятието.