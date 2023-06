Благотворителния мото-рок фестивал "Побит Камък" ще се проведе от 8 до 10 септември

Благотворителният мото-рок фестивал "Побит камък" и тази година ще посрещне феновете на рок музиката в природен парк „Побит камък“ до с. Нови хан.

Тринадесетото издание на фестивала ще се проведе от 8 до 10 септември. Организаторите от мотоклуб „Калашниците“, подготвят мощна рок програма, включваща 8 запомнящи се концерта на едни от най-известните български рок и алтърнатив банди.

Предстои поетапното представяне на участниците.

Първите, обявена група са легендарната банда – Б.Т.Р. – в пълен състав. На 9 Септември 2023г., те ще се качат на сцената на мотоклуб „Калашниците“ за втори път. Наско, Славчо, Илиян и Иван са обещали да направят епичен, незабравим концерт, дни преди да отпразнуват 30 годишнината на групата.

Към фестивала се присъединяват и "No More Many More". Нашумялата банда, свиреща алтернативен рок с ефектни хип хоп елeменти и социални текстове ще направят сета си също на 9 септември, събота.



Тази година мероприятието е в подкрепа на малкия Самуил (2 год.), като средствата събрани преди самият фестивал са 23 600лв. ще помогнат за рехабилитациите и лечението, от които има нужда, във връзка с диагнозата му - Детската Церебрална Парализа.

На миналогодишния фестивал „Побит Камък-2022“, се събраха над 35000 лв, с които се помогна на Станислава Борисова, Айля Керимова и Радослав Стоянов в борбата им за щастливо детство.

Мотоклуб „Калашниците“ обещават много изненади, безкомпромисен кетъринг, студена бира и шум на мотори.