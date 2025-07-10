Светлана Близнакова SEVI с нов самостоятелен сингъл "Friend"

Вокалистката на SEVI изненада феновете с лятно парче от предстоящ втори солов албум.

“Friend” затвърждава посоката, която Светлана зададе с предходния сингъл “Memories” и оформя идеята за стилистиката на предстоящия албум.

По музиката вокалистката работи с Рали Велинов и Георги Петранов, а видеото е дело на Георги Спиров и Рали Велинов.

Светлана ни отвежда към своята кънтри-блус страна, разкривайки по-мека, по-замислена персона, която привлича вниманието.

Видеото улавя перфектно интимната атмосфера на топлина, връзка и вечно приятелство. Това не е просто песен; това е събиране, спомен в движение, моментна снимка на простички, красиви мигове от живота.

В свят, наситен с прекалено продуцирани хитове, които сякаш звучат еднакво, „Friend“ е освежаващо напомняне, че истинската сила на музиката се крие в това да ни връща към хората и историите, които са най-важни.

Това е тих празник на връзките, които издържат на времето, подкрепени от саундтрак, толкова истински, колкото и приятелствата, които тя почита.

"Friend" излезе и с официален видеоклип, който можете да гледате по-долу:



Музиката е дело на Светлана Близнакова, Рали Велинов и Георги Петранов, видеото е реализирано от Рали Велинов и Георги Спиров, а за микса и мастеринга се е погрижил Марко Барусо.