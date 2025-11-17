Нова българска супергрупа събира Стенли, Свилен Ноев, Ерсин Мустафов и Иван Велков

Нова българска супергрупа събира на една сцена едни от най-разпознаваемите имена от алтернативната и рок сцена у нас. Фронтмен е новият проект на Стенли, Свилен Ноев, Ерсин Мустафов и Иван Велков.

Групата сподели дебютния си видеосингъл „Непобедим“, чиято музика и текст са дело на самите музиканти. Видеото към песента е режисирано от Васил Стефанов.

Проектът се ражда като естествено продължение на дългогодишното приятелство между четиримата музиканти и общото им усещане за музика. По думите на Ерсин Мустафов, идеята е не просто да се изпълняват познати песни, а да се създава нова авторска музика. Той определя „Фронтмен“ като супергрупа с репертоар, който обхваща периода от 80-те години до днес, но през призмата на алтернативната сцена.

Свилен Ноев също описва проекта като среща на хора с обща емоция към музиката, а не просто сбор от известни имена. Според него „Фронтмен“ е пространство за създаване на нещо ново, което естествено свързва различни поколения артисти.

Иван Велков акцентира върху приятелството и общата музикална среда, през която всички са преминали през годините – клубове, фестивали и сцени, формирали характерния меланхоличен алтернативен рок звук, който свързва проектите им.

Стенли определя „Фронтмен“ като своеобразно „семейно събиране“ между поколения български рок музиканти. Той споделя, че отдавна следи и харесва музиката на Остава, P.I.F. и Jeremy?, а работата с по-млади музиканти винаги му носи вдъхновение и нов поглед към музиката.

Първият концерт на „Фронтмен“ ще бъде на 23 юни в Маймунарника. Освен дебютния сингъл „Непобедим“, публиката ще чуе и песни като „Жулиета“, „Обсебен“, „Шоколад“, „Океан“, „Приказка“, „Колело“, „Не си сам“ и още емблематични парчета от репертоара на Тангра, Остава, P.I.F. и Jeremy?.

С „Фронтмен“ четиримата музиканти заявяват желание не просто да обединят различни поколения българска рок музика, а да изградят нова сцена за съвременния алтернативен рок – както у нас, така и извън България.

Билети за концерта вече се продават в мрежата на Eventim и партньорските каси.