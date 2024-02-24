Въведете търсената дума и натиснете Enter
Ерсин Мустафов сподели новата си самостоятелна песен „Любовни утрини“

Публикувано на 17 Ноември 2025
Ерсин Мустафов сподели втората си самостоятелна песен, озаглавена „Любовни утрини“ – нова авторска композиция, вдъхновена от моментите, в които голямата любов идва неочаквано. Песента е силно лична и продължава творческата линия, която музикантът започна с дебютното си солово парче „Не може вечно да вали“.

По думите на Ерсин създаването на „Любовни утрини“ започва спонтанно – песента е написана само за десет минути, но процесът по финализиране на продукцията продължава близо година. Музикантът подчертава, че през последните години се е научил да бъде напълно честен в песните си и да споделя личните истории без филтър – нещо, което според него дава смисъл на всяко творчество.

Новото парче идва с видеоклип, реализиран с участието на близки приятели, които приемат проекта като своя кауза. Снимките се провеждат на различни локации, включително Камен Бряг, където за кадрите е пренесено истинско пиано.

Ерсин споделя, че идеята за видеото започва като импровизация – предложение за пробни снимки с дрон в Езерец, което прераства в цялостна продукция след часове пътуване, тестове, снимачен ден при облачно време и кратък полет обратно до София. Музикантът изказва специална благодарност към всички приятели и екипи, допринесли за заснемането.

Аудиопродукцията е поверена на дългогодишните му сътрудници Янко Генов и Михаил Русев. Барабаните в песента са записани от Мартин Профиров.

В публикацията Ерсин загатва и за нови проекти, включително предстоящо съдържание в личния му YouTube канал, както и нещо ново от JEREMY?.

