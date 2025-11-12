Stampin’ Ground с концерт в София през март

Британската метъл хардкор група Stampin’ Ground ще се завърне за концерт в София на 28 март, като събитието ще се състои във Военен клуб – 22 години след първото им гостуване в България, проведено на същото място.

Концертът е част от по-широкото завръщане на Stampin’ Ground на сцена. След активен период в края на 90-те и началото на 2000-те, групата прекратява дейността си през 2006 г., появява се инцидентно през 2014 г., а през 2025 г. обявява пълното си завръщане. Софийското шоу е сред важните дати в този нов етап от историята на формацията.

Stampin’ Ground са създадени през 1995 г. в Челтнъм и се утвърждават като едно от водещите имена на британската метъл хардкор сцена. Звученето им съчетава агресията на хардкор пънка с елементи от груув метъл и траш, което им носи сериозно влияние в тежките жанрове в края на 90-те и началото на новия век.

Въпреки дългите паузи, групата запазва присъствието си в сцената, включително и чрез проекта Romeo Must Die, а интересът към завръщането им остава стабилен. Очаква се концертът в София да включва материал от ключови периоди в кариерата им.

Допълнителни групи, които ще се включат в събитието, ще бъдат обявени на по-късен етап.

Билетите за концерта са в продажба от днес, 5 февруари, онлайн чрез Paysera, както и в магазини „На Тъмно“. Количествата са ограничени.