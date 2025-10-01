Последни подробности за концерта на Thy Light, Dimholt и Infernal Storm тази неделя

Блек метъл феновете у нас ще станат свидетели на дългоочаквано събитие – първия концерт в България на бразилската funeral black metal група Thy Light. Шоуто ще се състои тази неделя, 16 ноември, в столичния клуб Mixtape 5, като подгряващи банди ще бъдат родната Dimholt и гръцката Infernal Storm.

Програма на концерта:

19:00 ч. – Отваряне на вратите

19:30 ч. – Infernal Storm

20:40 ч. – Dimholt

22:00 ч. – Thy Light

Официалното подгряващо парти ще се проведе в същия ден в Nosferatu Craft Beer Shop. Част от музикантите от групите ще присъстват лично, а феновете ще имат възможност за среща и разговор с тях в неформална обстановка. След концерта празникът ще продължи с официално афтър парти в новооткрития Evil Bar.

Билети за концерта на Thy Light в София все още са налични в системата на PaySera.