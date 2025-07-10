Специалният концерт на Ингви Малмстийн е тази неделя, 10 август, в столичния клуб „Джой Стейшън“ и ще се проведе при следната програма:

19:00 часа отварят вратите за публика;

19:15 – Spirit War

20:00 – Andry

21:00 – Ингви Малмстийн

22:50 – Очакван край

Закупилите пакети за среща с Ингви Малмстийн ще бъдат известени лично в деня на срещата. По време на концерта ще се предлага разнообразен мърч, а плащането ще бъде само с карти.

Хората в затруднено положение е необходимо да са пред вратите на клуба поне 15 минути преди отварянето им и да потърсят съдействие за настаняване от екипа на организаторите от BGTSC.

С над 20 студийни албума, световни турнета и запомнящ се стил, Малмстийн е признат за пионер на неокласическия метъл – жанр, който сам помогна да се оформи. Концертът в София ще представи пълен ретроспективен сет, който ще премине през всички етапи на кариерата му – от класиките "Rising Force", "Trilogy" и "Odyssey", до по-новите заглавия като "Spellbound", "World on Fire" и "Parabellum".

„Да мога отново да обиколя света и да отпразнувам четири десетилетия от музиката си с фенове, които са били там от самото начало, и тези, които тепърва я откриват, е най-голямата награда. Това турне не е просто шоу. То е празник на всичко, което сме изградили заедно чрез музиката.” споделя Ингви Малмстийн

Считан за един от най-влиятелните китаристи в историята, Ингви дебютира през 1984 г. с албума "Rising Force", който поставя нов стандарт в техниката и звученето на електрическата китара. Оттогава насам, той не е спирал да експериментира, вдъхновява и надскача жанрови граници.