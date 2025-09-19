Слушайте новия сингъл на Of Mice & Men „Flowers“

Американската метълкор група Of Mice & Men пусна новия си сингъл „Flowers“ – още един поглед към предстоящия им албум „Another Miracle“, който излиза в петък, 14 ноември, чрез Century Media Records.

Новото парче следва предишните сингли „Wake Up“, „Troubled Water“ и заглавното „Another Miracle“ издадени по-рано тази година.

Видеоклипът към песента е резултат от поредното сътрудничество на Of Mice & Men с режисьора Майк Мацуи. Той комбинира кадри от живи участия и моменти зад кулисите на последните фестивални изяви на групата.

„Много се радваме да споделим видеото към ‘Flowers’, което показва хората, благодарение на които всичко това е възможно – нашите приятели, семейства и фенове“, споделят музикантите. „То е израз на нашата благодарност, че все още можем да творим и да свирим за тях. Така ‘подхранваме цветята’, както се пее в песента.“

С излизането на „Another Miracle“, Of Mice & Men обещават един от най-силните си записи до момента. Групата коментира:

„Работихме дълго върху този албум – резултатът от безброй часове съвместна работа и отдаденост. За феновете ни – и старите, и новите – това ще е албум, който показва кои сме днес. Разширихме мелодичната страна на звученето си, но и засилихме тежестта, за да постигнем най-чистото представяне на това, което Of Mice & Men са през 2025 г. Благодарим на всички за подкрепата през годините. Горди сме с Another Miracle и се надяваме да ви донесе същата радост, каквато ни донесе създаването му.“

„Another Miracle“ излиза на 14 ноември чрез Century Media Records. Видеото към „Flowers“ можете да гледате по-долу.