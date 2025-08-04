Нов сингъл на Of Mice & Men - „Troubled Water“

Of Mice & Men пуснаха чисто нов сингъл, озаглавен „Troubled Water“, който е част от предстоящия девети албум на бандата – „Another Miracle“. Изданието излиза на 14 ноември чрез Century Media Records.

Новият албум е най-личният и амбициозен досега, създаден изцяло „в къщи“ – написан, продуциран и записан от самите членове на Of Mice & Men.

„Процесът на самостоятелно продуциране на този и предишните два албума ни накара винаги да се стремим да надграждаме постигнатото,“ споделя барабанистът Валентино Артеага. „В този албум специално искахме да разширим границите на това как може да звучи нашата група.“

За новия сингъл музикантите казват:

„‘Troubled Water’ е песен за поставяне на граници, за вампирските и апатични отношения с хора, които търсят връзка само когато им е изгодно. Поддържането на едностранна, изчерпана връзка води само до огорчение. Този трак ни отвежда в по-мрачна и зловеща посока – със здрави, хедбенг рифове и чиста sci-fi кошмарна енергия. Определено е един от любимите ни в албума.“

Албумът е третият пореден, който бандата – в състав Арън Поли (вокали/бас), Валентино Артеага (барабани), Фил Манансала и Алън Ашби (китари) – създава изцяло сама, като Поли е отговорен и за микса и мастеринга.

