Слушайте новия сингъл на Lek City Case „Trouble Is My Middle Name“

Групата ще представи песента на живо на 25 април в София

Публикувано на 24 Април 2026
Бургаската банда Lek City Case представи новия си сингъл „Trouble Is My Middle Name“, придружен от силно въздействащ видеоклип, който можете да гледате по-долу.

Парчето ще има и своята първа концертна премиера на живо на 25 април в клуб „Тънка червена линия“ в София. Публиката ще има възможност да види видеото на голям екран и да чуе песента за първи път в концертен вариант.

„Trouble Is My Middle Name“ се фокусира върху тежката тема за домашното насилие без метафори и без разкрасяване. Видеото развива идеята чрез две паралелни линии. В едната се разгръща травмиращ сценарий, а в другата същата ситуация намира различен изход чрез диалог и разбиране.

Концепцията е на барабаниста Иван Янков и е разработена заедно с вокалиста Иван Петков. Режисьор отново е Иван Даскалов, с когото групата работи и по предишните си видеа, утвърждавайки последователна визуална линия.

В парчето се включва и Васил „STARTERAss“ Митрев от X-Team, който добавя характерни скречове и хип-хоп елемент към звученето.

Концертът на 25 април ще продължи с още песни от репертоара на Lek City Case, а през лятото групата ще бъде част и от фестивала Hills of Rock в Пловдив.

Вратите отварят в 18:00 ч., входът е 10 евро.

Lek City Case са:
Иван Петков – вокал
Георги Кискинов – китара
Александър Георгиев – бас
Иван Янков – барабани
Ангел Иванов – клавишни

