Слушайте новия сингъл на Lek City Case „Trouble Is My Middle Name“

Бургаската банда Lek City Case представи новия си сингъл „Trouble Is My Middle Name“, придружен от силно въздействащ видеоклип, който можете да гледате по-долу.

Парчето ще има и своята първа концертна премиера на живо на 25 април в клуб „Тънка червена линия“ в София. Публиката ще има възможност да види видеото на голям екран и да чуе песента за първи път в концертен вариант.

„Trouble Is My Middle Name“ се фокусира върху тежката тема за домашното насилие без метафори и без разкрасяване. Видеото развива идеята чрез две паралелни линии. В едната се разгръща травмиращ сценарий, а в другата същата ситуация намира различен изход чрез диалог и разбиране.

Концепцията е на барабаниста Иван Янков и е разработена заедно с вокалиста Иван Петков. Режисьор отново е Иван Даскалов, с когото групата работи и по предишните си видеа, утвърждавайки последователна визуална линия.

В парчето се включва и Васил „STARTERAss“ Митрев от X-Team, който добавя характерни скречове и хип-хоп елемент към звученето.

Концертът на 25 април ще продължи с още песни от репертоара на Lek City Case, а през лятото групата ще бъде част и от фестивала Hills of Rock в Пловдив.

Вратите отварят в 18:00 ч., входът е 10 евро.

Lek City Case са:

Иван Петков – вокал

Георги Кискинов – китара

Александър Георгиев – бас

Иван Янков – барабани

Ангел Иванов – клавишни