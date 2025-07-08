Lek City Case представят нов сингъл на живо в София на 25 април

На 25 април Lek City Case ще представят новия си сингъл „Trouble Is My Middle Name“ с премиера на живо на сцената на клуб „Тънка червена линия“ в София.

Групата се завръща с нова музика и с песен, която засяга тежката тема за домашното насилие – директно и без разкрасяване.

Идеята за парчето тръгва от барабаниста Иван Янков и е развита съвместно с вокалиста Иван Петков. Видеото към „Trouble Is My Middle Name“ представя две паралелни реалности на един и същ момент – в едната се разгръща травмиращ сценарий, а в другата диалогът и разбирателството го предотвратяват.

Lek City Case не дават готови отговори, а по-скоро да поставят въпроса там, където трябва – пред зрителя.

Режисьор на видеото отново е Иван Даскалов, с когото бандата работи по последните си клипове („New“, „Dawn“, „Докога“, „Hold On“), затвърждавайки последователната си визуална линия. В новия сингъл се включва и Васил „STARTERAss“ Митрев от X-Team, който добавя характерни скречове и допълнителна енергия към звученето.

Концертът на 25 април ще даде възможност на публиката да чуе „Trouble Is My Middle Name“ за първи път на живо, заедно с песни от целия репертоар на групата.

Концертите на Lek City Case са известни с директната връзка с публиката, а следващата им поява ще бъде и на сцената на Hills of Rock това лято.

Lek City Case са:

Иван Петков – вокал

Георги Кискинов – китара

Александър Георгиев – бас

Иван Янков – барабани

Ангел Иванов – клавишни