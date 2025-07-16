Слушайте новата песен на Deftones "Milk of the Madonna"

Deftones споделиха втори сингъл от предстоящия си нов студиен албум "Private Music".
Песента "Milk of the Madonna" можете да чуете чрез плейъра по-долу. А целият албум очакваме да излезе на 22 август.
"Private Music" e десети студиен албум в дискографията на Deftones. Предишният им албум "Ohms" излезе пред 2020 година.
Продуциран на "Private Music" e добре познатия Ник Раскулинеч — човекът зад емблематичните албуми "Diamond Eyes" (2010) и "Koi No Yokan" (2012). Записите са направени в Малибу и Джошуа Трий, Калифорния, както и в Нашвил, Тенеси.