Въведете търсената дума и натиснете Enter
преди 1 мин.
No Sleep Till Brooklyn
Beastie Boys
сега
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Слушайте новата песен на Deftones "Milk of the Madonna"

Публикувано на 08 Август 2025
Слушайте новата песен на Deftones
Снимка: Deftones|Spotify

Deftones споделиха втори сингъл от предстоящия си нов студиен албум "Private Music".

Песента "Milk of the Madonna" можете да чуете чрез плейъра по-долу. А целият албум очакваме да излезе на 22 август.

"Private Music" e десети студиен албум в дискографията на Deftones. Предишният им албум "Ohms" излезе пред 2020 година.

Продуциран на "Private Music" e добре познатия Ник Раскулинеч — човекът зад емблематичните албуми "Diamond Eyes" (2010) и "Koi No Yokan" (2012). Записите са направени в Малибу и Джошуа Трий, Калифорния, както и в Нашвил, Тенеси.

Ключови думи: