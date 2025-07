Deftones с нов албум и пилотен сингъл „my mind is a mountain“

Deftones официално обявиха дългоочаквания си нов албум, озаглавен „private music“, който ще излезе на 22 август чрез Reprise/Warner Records. С това групата слага край на спекулациите след загадъчни намеци, направени по време на мащабното им шоу в Crystal Palace.

Първият сингъл от албума — „my mind is a mountain“ — вече е достъпен онлайн и дава силен сигнал за свежия и зареден звук, който феновете могат да очакват. Парчето е мрачно, атмосферично и безпогрешно Deftones.

„private music“ е продуциран от добре познатия Ник Раскулинеч — човекът зад емблематичните албуми "Diamond Eyes" (2010) и "Koi No Yokan" (2012). Записите са направени в Малибу и Джошуа Трий, Калифорния, както и в Нашвил, Тенеси – среда, която, по всичко личи, е дала на групата ново вдъхновение.

Вокалистът Чино Морено споделя за работата по албума:

„Творческият процес винаги е най-забавната част. Когато си в стаята с приятелите си, смеете се, някой изсвирва нещо, друг реагира… И изведнъж се ражда нещо, което не е съществувало преди. Това е магията.“

Заедно с обявяването на албума, Deftones разкриха и мащабно турне в негова подкрепа, което ще се проведе в началото на 2026 г. Алтернативната метъл банда ще премине през 15 европейски арени през януари и февруари, като към тях се присъединяват Denzel Curry и Drug Church като специални гости.

Турнето започва в Париж (Adidas Arena) и завършва в Лондон (The O2 Arena), преминавайки през Брюксел, Хамбург, Мюнхен, Лодз, Берлин, Дортмунд, Щутгарт, Амстердам, Бирмингам, Глазгоу, Манчестър, Дъблин и Кардиф.

„private music“ съдържание:

1. my mind is a mountain

2. locked club

3. ecdysis

4. infinite source

5. souvenir

6. cXz

7. i think about you all the time

8. milk of the madonna

9. cut hands

10. ~metal dream

11. departing the body