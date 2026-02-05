Skybinder и TRUExFEELING се присъединяват към концерта на Vendetta и Stampin’ Ground

Програмата на концерта на Vendetta, посветен на 15 години от албума „Време Разделно“, вече е напълно завършен. Към обявените Stampin’ Ground се присъединяват гръцката метълкор банда Skybinder и българската TRUExFEELING.

Събитието ще събере на една сцена британските хардкор ветерани Stampin’ Ground и Vendetta – групата, която поставя основите на софийската хардкор сцена. Двете банди отново ще свирят заедно в Централния военен клуб, повече от две десетилетия след съвместната им поява през 2003 г.

Skybinder са метълкор група от Атина, създадена през 2018 г., която комбинира модерни тежки рифове с класически влияния. Бандата вече е делила сцена с имена като Thy Art Is Murder, Parkway Drive, The Black Dahlia Murder, The Ghost Inside и други, а концертът в София ще бъде първото им участие у нас.

TRUExFEELING е сравнително ново име на сцената, създадено през 2022 г. от музиканти с опит в българския хардкор ъндърграунд. Звученето им съчетава хардкор, дет метъл влияния и тежки брейкдауни, а дебютният им албум „Of Flesh And Steel“ излезе през 2024 г.

Концертът ще се състои на 28 март (събота) в Централния военен клуб в София.

Билетите са в продажба в мрежата на Paysera и в магазини „На Тъмно“, като количествата са ограничени. В деня на събитието ще има билети на място, ако не бъдат изчерпани предварително.