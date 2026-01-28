Skillet споделиха видеоклип към сингъла „Scream“

Skillet представиха новия си сингъл „Scream“, придружен от официален видеоклип. Парчето поставя началото на новата музикална глава за американската група, която обещава още нови издания до края на годината.

Фронтменът Джон Купър споделя, че групата съзнателно е потърсила по-тежко звучене, връщайки се към корените си. Записите са реализирани в Мемфис с продуцент, работил със Skillet още в началото на кариерата им.

По думите на Купър „Scream“ е вдъхновена от напрежението в съвременния свят и усещането за хаос, което често се засилва от социалните мрежи.

„Песента е за желанието животът ти да има значение, когато светът около теб изглежда объркан и непосилен“, казва музикантът.

Любопитен факт е, че Skillet изпълниха „Scream“ за първи път на живо именно в София по време на концерта си на 14 май в Арена 8888 София.

Премиерата на новия сингъл идва след изключително успешна година за групата. Класиката „Monster“ вече има над 4 милиарда стрийма в световен мащаб и стана първата песен на християнски рок изпълнител, преминала границата от един милиард слушания в Spotify.