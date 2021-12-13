Концертът на Skillet в София се мести в по-голяма зала

Поради изключително високия интерес и бързото разпродаване на билетите, концертът на Skillet в София се премества на по-голяма сцена – Арена 8888 София. Датата остава без промяна – 14 май 2026 г.

Решението за смяната на мястото е взето, за да се осигури възможност на повече фенове да бъдат част от събитието.

Всички правостоящи билети остават валидни за новата локация и не е необходима тяхната подмяна.

Билетите за Трибуни A, B, C и ВИП тераса, закупени за стадион „Юнак“, подлежат на подмяна, както следва:

- при онлайн покупка – притежателите на билети ще бъдат потърсени от екипа за обслужване на клиенти на Eventim;

- при покупка от каса – е необходимо да се изпрати запитване на [email protected]

Skillet пристигат в София с турнето Revolution, с което представят своя дванадесети студиен албум. Публиката може да очаква както нови песни, така и добре познати заглавия от каталога на групата.