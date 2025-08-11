Въведете търсената дума и натиснете Enter
Рок концерт с кауза събира български звезди в Бургас

Публикувано на 09 Август 2025
На 1 септември 2025 г. Летният театър в Бургас ще събере на една сцена едни от най-обичаните имена в българската музика.

Събитието е с начален час 20:00 ч. и има за цел да подкрепи две инициативи – „За повече българска музика в национален ефир“ и информационната кампания „Да сверим биологичния си часовник навреме“, насочена към хора с репродуктивни проблеми.

В програмата са включени група „Спринт“ и музиканти от „Щурците“ (Валди Тотев), „Сигнал“ (Христо Ламбрев), „Импулс“ (Васил Стоев), „Диана Експрес“ (Илия Ангелов), както и певицата Милена Славова.

Билети в мрежата на Eventim. 

 

