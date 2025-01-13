Piranha и Sickening Joke ще подгряват GBH на 28 август в Маймунарника

На 28 август сцената на открито в клуб „Маймунарника“ в Борисовата градина ще приеме концерт на британската пънк/траш група GBH. Преди тях публиката ще чуе две български банди – Piranha и Sickening Joke.

Piranha е софийска пънк група, известна с енергичните си участия и активен контакт с публиката. През последните години са подгрявали The Exploited и Brujeria.

Sickening Joke е създадена през 2024 г. от музиканти от българската и международната ъндърграунд сцена, включително от групи като Warscum, Facepalm Death, Church of Destiny, Vokyl, Пача и Attaxic. Стилът им комбинира кръст пънк, ди-бийт и грайндкор.

GBH са сред пионерите на британската UK82 пънк сцена, заедно с Discharge и The Exploited. Групата е оказала влияние върху пънка и метъла, вдъхновявайки изпълнители като Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, Bathory, Celtic Frost и Exodus. Техни елементи могат да се открият и в музиката на Rancid, KMFDM, Nirvana, Queens of the Stone Age, Green Day и The Offspring.

Билети на цена 45 лв. са налични в мрежите на Epay.Go и Bilet.bg. От 12 август цената ще бъде 50 лв., а в деня на концерта – 60 лв.