Puscifer пуснаха визуализация към сингъла „ImpetuoUs“

В началото на новата година Puscifer представят „ImpetuoUs“ – третия и последен предварителен сингъл от дългоочаквания албум "Normal Isn’t", който ще излезе на 6 февруари.

Формацията, в чийто състав влизат Мейнард Джеймс Кийнън, Мат Мичъл и Карина Раунд, продължава да разгръща концепцията на албума с песен, която оставя широко пространство за лична интерпретация.

„Любопитен съм да видя накъде тази песен ще отведе хората“, споделя Мейнард Джеймс Кийнън. „Като автори понякога забравяме, че сме като дърводелци – били сме с тази песен още от момента, в който е била купчина дъски. Нашата гледна точка може да е различна от тази на човека, който накрая ще обитава пространството, което сме построили – убежище, мост… или бесилка.“

Визуализацията към „ImpetuoUs“ предлага и първи поглед към предстоящата комикс поредица „Tales From The Pusciverse“. Дебютният брой е фокусиран върху персонажа Bellendia Black, позната от видеото към песента „Pendulum“. Повече детайли за серията, която ще стартира паралелно с излизането на „Normal Isn’t“, ще бъдат обявени съвсем скоро.

Puscifer обявиха и турне в Северна Америка, което стартира на 20 март в Лас Вегас и ще завърши в Greek Theatre, Лос Анджелис, с дати в Terminal 5 (Ню Йорк) и Red Rocks Amphitheatre (Колорадо).