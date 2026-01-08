Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Puscifer пуснаха видео към „Bad Wolf“

Песента е част от новия албум „Normal Isn’t“, първият на групата от пет години насам

Публикувано на 07 Февруари 2026
Puscifer пуснаха видео към „Bad Wolf“

Puscifer представиха официално видео към песента "Bad Wolf", която е част от новия им албум "Normal Isn't". Записът вече е наличен чрез Puscifer Entertainment / Alchemy Recordings / BMG и е първия нов студиен албум на групата от пет години насам.

Видео клипът към „Bad Wolf“ е анимационен и е режисиран от AF Schepperd. В коментар за концепцията на песента Кийнън се позовава на древната легенда за двата вълка, приписвана на чероките – метафора за вътрешния конфликт между разрушителните и съзидателните избори в човека. „Вълкът, който оцелява, е този, когото храниш“, обобщава той.

Успоредно с излизането на албума стартира и поредица от над 90 прожекции в независими музикални магазини на концертния филм "Normal Isn't: Puscifer Live At The Pacific Stock" Exchange. Филмът ще бъде достъпен и за домашно гледане от 9 февруари чрез Puscifertv.com.

Заснет в оригиналната сграда на борсата в Лос Анджелис – арт деко забележителност с репутация на едно от най-обитаваните от духове места в града – концертният филм документира първото изпълнение на живо на "Normal Isn’t".

Албумът е писан и записван в Аризона, Лос Анджелис и по време на турнето „Sessanta“, като според Мат Мичъл ключова роля в процеса играе търсенето на повече спонтанност и суров звук: „Премахнахме предпазните огради и направихме музиката по-агресивна.“

Ключови думи: