Puscifer пуснаха видео към „Bad Wolf“

Puscifer представиха официално видео към песента "Bad Wolf", която е част от новия им албум "Normal Isn't". Записът вече е наличен чрез Puscifer Entertainment / Alchemy Recordings / BMG и е първия нов студиен албум на групата от пет години насам.

Видео клипът към „Bad Wolf“ е анимационен и е режисиран от AF Schepperd. В коментар за концепцията на песента Кийнън се позовава на древната легенда за двата вълка, приписвана на чероките – метафора за вътрешния конфликт между разрушителните и съзидателните избори в човека. „Вълкът, който оцелява, е този, когото храниш“, обобщава той.

Успоредно с излизането на албума стартира и поредица от над 90 прожекции в независими музикални магазини на концертния филм "Normal Isn't: Puscifer Live At The Pacific Stock" Exchange. Филмът ще бъде достъпен и за домашно гледане от 9 февруари чрез Puscifertv.com.

Заснет в оригиналната сграда на борсата в Лос Анджелис – арт деко забележителност с репутация на едно от най-обитаваните от духове места в града – концертният филм документира първото изпълнение на живо на "Normal Isn’t".

Албумът е писан и записван в Аризона, Лос Анджелис и по време на турнето „Sessanta“, като според Мат Мичъл ключова роля в процеса играе търсенето на повече спонтанност и суров звук: „Премахнахме предпазните огради и направихме музиката по-агресивна.“