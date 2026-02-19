Публиката е жури в конкурса „Голямото Rock междучасие“

Конкурсът за ученически и младежки рок, поп и метъл групи „Голямото Rock междучасие“ навлезе във важния етап на публичното гласуване, в който публиката има ключова роля. След приключването на периода за кандидатстване всички одобрени групи вече са представени онлайн и очакват подкрепата на своите фенове.

Всеки любител на българската рок сцена може да се включи и да даде своя глас за фаворита си до 12 март на следния адрес: https://winwin.bg/vote/.

Инициативата има за цел да подкрепи млади музиканти и ученически банди, които създават авторска музика и развиват рок културата сред новото поколение. Конкурсът събира ученически и младежки групи от София и им дава сцена, на която да покажат своя талант, енергия и оригинално звучене.

Организаторите Димитър Кърнев и Александър Обретенов призовават всички почитатели на рок, поп и метъл музиката да се включат в гласуването и да подкрепят младите таланти.

Групите, които съберат най-висок вот от онлайн гласуването, ще продължат към следващия етап на конкурса – три полуфинални концерта в софийски училища, които ще се проведат по-късно този месец.

Освен от публиката, участниците ще бъдат оценявани и от жури от утвърдени музиканти и професионалисти от музикалната индустрия. Победителят ще получи професионален аудиозапис на избрана песен, както и музикални консумативи и оборудване за всеки член на групата.

Големият финал на „Голямото Rock междучасие“ ще се проведе на 29 март в клуб Mixtape 5 в София.