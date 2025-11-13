Poppy представи видеоклип към „Dying To Forget“

Два пъти номинираната за награда „Грами“ Poppy представи официален видеоклип към песента „Dying To Forget“. Режисьор на видеото е Orie McGuiness, който стои и зад клиповете към „Guardian“, „Bruised Sky“ и „Time Will Tell“ от последния албум на изпълнителката – „Empty Hands“.

Видеото пренася зрителя в мрачна индустриална среда, където Poppy и нейната група изпълняват песента пред тясно пространство, изпълнено с фенове. За снимките са поканени реални почитатели на изпълнителката, а сред участниците във видеото се появяват още Isaac Hale от Knocked Loose и Stephen Harrison от House Of Protection, които са съавтори на композицията.

„Dying To Forget“ е част от седмия студиен албум на Poppy – „Empty Hands“. Изданието съчетава индустриални влияния, поп елементи и характерния за певицата експериментален подход. От Pitchfork определиха албума като най-тежката, най-смелата и най-ексцентричната ѝ работа досега.

След излизането на „Empty Hands“ Poppy представи новия материал на сцената в рамките на турнето „Constantly Nowhere“, което премина през Австралия и Европа. Съвсем скоро започва и северноамериканската част на обиколката, в която специални гости ще бъдат Landmvrks и Thousand Below.

През 2025 г. съвместната ѝ песен с Knocked Loose – „Suffocate“, получи номинация за „Най-добро метъл изпълнение“ на наградите „Грами“. Още през 2021 г. Poppy влезе в историята като първата солова изпълнителка, номинирана в тази категория с песента „Bloodmoney“.