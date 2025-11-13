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Poppy представи видеоклип към „Dying To Forget“

Песента е част от последния й албум„Empty Hands“

Публикувано на 18 Юни 2026
Poppy представи видеоклип към „Dying To Forget“

Два пъти номинираната за награда „Грами“ Poppy представи официален видеоклип към песента „Dying To Forget“. Режисьор на видеото е Orie McGuiness, който стои и зад клиповете към „Guardian“, „Bruised Sky“ и „Time Will Tell“ от последния албум на изпълнителката – „Empty Hands“.

Видеото пренася зрителя в мрачна индустриална среда, където Poppy и нейната група изпълняват песента пред тясно пространство, изпълнено с фенове. За снимките са поканени реални почитатели на изпълнителката, а сред участниците във видеото се появяват още Isaac Hale от Knocked Loose и Stephen Harrison от House Of Protection, които са съавтори на композицията.

„Dying To Forget“ е част от седмия студиен албум на Poppy – „Empty Hands“. Изданието съчетава индустриални влияния, поп елементи и характерния за певицата експериментален подход. От Pitchfork определиха албума като най-тежката, най-смелата и най-ексцентричната ѝ работа досега.

След излизането на „Empty Hands“ Poppy представи новия материал на сцената в рамките на турнето „Constantly Nowhere“, което премина през Австралия и Европа. Съвсем скоро започва и северноамериканската част на обиколката, в която специални гости ще бъдат Landmvrks и Thousand Below.

През 2025 г. съвместната ѝ песен с Knocked Loose – „Suffocate“, получи номинация за „Най-добро метъл изпълнение“ на наградите „Грами“. Още през 2021 г. Poppy влезе в историята като първата солова изпълнителка, номинирана в тази категория с песента „Bloodmoney“.

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