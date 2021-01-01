Poppy обяви новия албум „Empty Hands“ и пусна сингъла „Bruised Sky“

Два пъти номинираната за „Грами“ артистка Poppy обяви своя нов албум „Empty Hands“, който ще излезе на 23 януари 2026 г. чрез Sumerian Records. Заедно с новината тя пусна и най-новия си сингъл „Bruised Sky“.

„Empty Hands“ е седмият ѝ студиен албум и още веднъж подчертава стремежа на Poppy да разчупва жанрови граници. Проектът смесва индустриални елементи, поп мелодии и моменти, които напомнят за ранните ѝ сюрреалистични експерименти и характерния ѝ вокален стил.

Новият сингъл представя Poppy в една от най-агресивните ѝ музикални форми. Песента е продуцирана и написана съвместно с дългогодишния ѝ сътрудник Джордан Фиш.

Видеото към „Bruised Sky“, режисирано от Ори МакГинис, поставя Poppy и групата ѝ в мрачен, индустриален и дистопичен свят.

2025 е силна година за Poppy. Колаборацията ѝ с Knocked Loose – „Suffocate“ – получи номинация за „Най-добро метъл изпълнение“ на наградите „Грами“. През 2021 г. тя вече влезе в историята като първата жена соло артист, номинирана в тази категория, за песента „Bloodmoney“.

Освен в музиката, Poppy продължава да развива разнообразни артистични проекти – включително собствено вариете шоу, режисура, научнофантастични графични романи и световни турнета.

Наскоро Poppy пусна сингъла „Unravel“, също продуциран от Джордан Фиш. Преди това тя изненада феновете с мистичен кавър на „Last Christmas“ на WHAM! за Spotify, както и със съвместното парче „End Of You“ с Ейми Лий и Кортни ЛаПлант, което дебютира на първо място в Billboard Hot Hard Rock Songs.

Миналия месец приключи втората част от турнето й „They’re All Around Us“, посветено на албума „Negative Spaces“(2024), и участва като специален гост в няколко дати от южноамериканското турне на Linkin Park.

През 2026 г. тя ще продължи с новия си тур „Constantly Nowhere“, който включва дати в Австралия и Европа.