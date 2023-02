Три български банди ще свирят преди The Exploited на 8 май

Снимка: The Wrong Bar

Три групи се включват към програмата на 8 май за 10 години The Wrong Bar в Борисовата градина (Колодрум). Освен яростните музикално и социално The Exploited ще видим Piranha, Fly The Flag и Van Cock.

Празненствата ще прелеят в своеобразен пънк маратон на откритата сцена на Колодрума в Борисовата градина. Празникът на 8 май ще бъде стартиран с участието на Van Cock от София. Момчетата свирят авторска музика в стиловете rock'n'roll, surf rock, garage, rockabilly и punk. Зад гърба си имат издаден един албум ‘Graceful Decline‘, едно EP ‘Dirty‘.

Вторa на сцената ще се качи софийската келтик пънк бригада – Fly The Flag. Те дават начало на кариерата си през 2014-та година. Групата е свирила на различни ежегодни фестивали като Wasted Fest и Hardcore X-Mass и е делила сцена със световно известни имена като Dog Eat Dog, The Rumjacks и Bad Manners. В края на 2018 издават дебютния си албум ‘From Dusk Till Dawn‘. След кратко творческо затишие, Fly The Flag се завръщат на сцената през 2023 с нов барабанист, много нов материал, и специфичното им звучене, смесващо тежката страна на пънка с мелодичната страна на хардкора.

Преди The Exploited ще видим и столичната скейт пънк шайка - Piranha! Те са винаги експлозивни, безконтролни и непредвидими, но за сметка на това са стриктно шоу ориентирани. Всеки техен концерт е различен от останалите и сме сигурни, че фронтменът на групата Александър Първанов – Шута отново ще ни изненада с ‘игра с публиката‘. Piranha трудно могат да бъдат представени. Те просто трябва да се изживеят на живо!

Важно е да отбележим, че Уати е добре! Потвърдено е от агента на The Exploited, че вокалистът на групата се е възстановил и се чувства добре, така че плануваното турне на шотланците през април и май ще се случи, в това число и участието им на Колодрум в Борисовата градина на мини-пънк фест с десет годишния юбилей на The Wrong Bar.

Билети за събитието могат да бъдат открити в мрежата на www.bilet.bg, магазини На Тъмно, както и принтове в The Wrong Bar. До 7 май (включително) ще струват 40лв. На самата дата и на място ще са по 50лв.