Гледайте цялото изпълнение на Judas Priest на Hellfest 2025

Френско-германската телевизия Arte Concert отново си партнира с фестивала Hellfest. По-долу можете да видите видео материал от изпълението на Judas Priest на 21 юни на главната сцена на френския фестивал.

Сетлистът на групата е както следва:

1. All Guns Blazing

2. Hell Patrol

3. You’ve Got Another Thing Comin'

4. Breaking The Law

5. A Touch Of Evil

6. Night Crawler

7. Battle Hymn

8. One Shot At Glory

9. Gates Of Hell

10. Between The Hammer And The Anvil

11. The Serpent And The King

12. Giants In The Sky

13. Painkiller

14. Hell Bent For Leather

15. Living After Midnight

Преди събитието „Back To The Beginning“ на Ози Озбърн и Black Sabbath (5 юли във Вила Парк в Бирмингам, Великобритания), Judas Priest издадоха нов кавър на класиката на Sabbath „War Pigs“. Вижте видеото по-долу.

В изявление групата сподели:

„За нас е чест да изразим любовта си към Ози и Black Sabbath с нашата интерпретация на "War Pigs" — песен, която изпълняваме на всяко шоу и която феновете пеят с нас, показвайки обичта си към легендарния Принц на Мрака!“