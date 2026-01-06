Новият албум на Extreme е готов, очаква се по-късно тази година

Китаристът на Extreme Нюно Бетънкорт потвърди, че групата е завършила работата по своя седми студиен албум. Новината беше съобщена в интервю за подкаста The Mistress Carrie Podcast.

Предстоящият запис ще бъде наследник на албума „Six“, издаден през юни 2023 г. чрез earMUSIC.

По думите на Бетънкорт, групата е записала между 18 и 20 нови песни, като той не крие ентусиазма си от резултата.

„Бяхме в един творчески вихър през последната година, докато довършвахме новия албум на Extreme. Имаме около 18–20 нови песни и, както всеки артист би казал, смея да твърдя, че това е най-добрият албум, който сме правили“, казва китаристът.

Според него издаването вероятно ще бъде към края на годината, като групата планира постепенно да представя нова музика със серия от сингли. Първият може да се появи през юни, когато Extreme ще бъдат на турне в Европа с Def Leppard, а втори сингъл може да бъде издаден по време на американското турне с Mötley Crüe.

Бетънкорт подчертава, че новият албум е изключително важен за групата.

„Казах на останалите от бандата: този албум е всичко за нас. Това е нашата кариера. Имаме шанс да направим нещо за себе си и да вдигнем летвата още по-високо – да покажем, че сме истинска рок група, че винаги сме били отдадени на музиката и никога не приемаме нито феновете, нито рокендрола за даденост.“

Според него новият материал улавя истинската същност на Extreme, вдъхновена от ранните години на групата, когато смесват рок, фънк и метъл звучене, което по онова време често е определяно като „funky metal“.

„Опитах се да си представя какво би било, ако върнем духа на Extreme от 80-те години, но го пренесем в 2026-а, по-тежко, по-модерно и по-ударно. Това е автентичният Extreme“, обяснява китаристът.

Бетънкорт признава, че групата е изключително развълнувана от новите песни.

„Чувстваме се като деца, които току-що са написали музика. Не ме интересува дали всички ще я харесат – за нас това е най-доброто, което можем да направим в момента.“

Последният албум на групата, „Six“, излезе през 2023 г. и се превърна в сериозен успех за бандата. Сред най-запомнящите се песни от него бяха „Rise“, „Banshee“ и „Other Side Of The Rainbow“, като китарното соло в „Rise“ беше определено от редица медии като „китарното соло на века“.