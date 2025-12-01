Нова Генерация и Остава с общ концерт на 7 март

Две от емблематичните български алтернативни групи Нова Генерация и Остава ще излязат на една сцена за съвместен концерт на 7 март 2026 г. в Централен военен клуб. Началото е в 19:00 ч.

Събитието ще събере представители на различни поколения от българската алтернативна сцена, обединени от пост-пънк, ню уейв и алтернативен рок звучене. В програмата са включени добре познати песни от репертоара на двете групи.

Нова Генерация е сред ключовите формации на българската алтернативна музика от края на 80-те години, известна със своя характерен пост-пънк и ню уейв стил. За концерта групата ще бъде в състав Кристиян Костов, Михаил Пешев, Симеон Воев, Екатерина Атанасова, Тери, Александрина Александрова и Деян Драгиев – Даката.

Остава, създадена в началото на 90-те, е една от най-разпознаваемите алтернативни рок банди у нас с дългогодишно присъствие на сцената и множество популярни песни. На 7 март групата ще се появи в състав Свилен Ноев, Георги Георгиев, Боян Петков, Александър Марбург и Даниел Петров.

Преди концерта и в паузите между сетовете ще има специален DJ сет от N:Mode, който ще подготви атмосферата със селекция от алтернативна музика.

Билетите са в ограничено количество и се продават в мрежата на bilet.bg.