No More Many More споделиха текство видео към "Гумени мечета"

No More Many More споделиха текстово видео към песента „Гумени мечета“. Парчето е част от последния им студиен албум „Тук съм“.

Музиката и текстът са на фронтмена Методи Кръстев, а аранжиментът е дело на групата. Видеото е създадено от Chewbacca и представлява анимационен клип, изграден около текста на песента.

„Гумени мечета“ е една от композициите в албума „Тук съм“, който излезе в края на 2025 г. Записът включва десет песни, създадени в трудни условия и в различни студийни пространства, след като групата остава без собствено студио в началото на процеса. Част от демо записите са направени с телефон, а някои аранжименти са оформени непосредствено преди финалните записи, което придава на албума усещане за непосредственост и силна емоция.

Албумът разглежда теми като болка, загуба, надежда и устойчивост, като всички текстове са на български език. Освен „Гумени мечета“, в него влизат и песни като „По посока на вятъра“ и „Песента на жабите“, създадена за филм на режисьора Валери Йорданов.

„Тук съм“ беше представен на живо през ноември в клуб „Строежа“, след което групата осъществи зимно мини турне в няколко български града.

No More Many More имат зад гърба си пет студийни албума, като през годините се утвърдиха като едно от разпознаваемите имена на българската алтернативна сцена.