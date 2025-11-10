Metal Weekend 2026 събира шест банди в София тази събота и неделя

Metal Weekend 2026 ще се проведе тази събота и неделя – 13 и 14 юни – в клуб Маймунарника. Двудневното събитие ще събере шест банди от блек, дуум и дарк сцената, а три от тях ще свирят за първи път в България.

Фестивалът ще предложи две вечери с различни лица на мрачната тежка музика.

Програма за 13 юни, събота:

18:30 – Отваряне на вратите

19:30 – Embrace by Dark

20:30 – Theotoxin

21:30 – Dødheimsgard

Програма за 14 юни, неделя:

18:30 – Отваряне на вратите

19:00 – Isole

20:25 – Ereb Altor

21:55 – Kampfar

Билети за Metal Weekend 2026 се продават в мрежата на Eventim и на място в клуб Маймунарника. Предлагат се както еднодневни, така и комбинирани двудневни билети.

Деца до 9 години ще могат да влизат без билет, но само с родител или пълнолетен придружител и попълнена декларация.