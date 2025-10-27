Мерилин Менсън е третият хедлайнер на HILLS OF ROCK 2026 в Пловдив

Мерилин Менсън – провокатор, икона, творчески хамелеон и едно от най-влиятелните имена в алтернативната култура – е третият хедлайнер на HILLS OF ROCK 2026. Артистът ще оглави първия фестивален ден на 24 юли, когато ще донесе своята характерна мрачна естетика, експресивна енергия и театралност на сцената на Гребната база в Пловдив.

Още от появата си през 90-те години Менсън заема уникална ниша между глем естетиката и шок рока, комбинирайки влияния от Мерилин Монро и Чарлс Менсън. Образът му балансира между високо изкуство, гротеска и хаос, което му носи култовия прякор The God of F*ck. След глобалния успех на неговата версия на „Sweet Dreams (Are Made of This)“ той се превръща в един от най-поляризиращите артисти на десетилетието.

Освен музикант, Мерилин Менсън е утвърден и като визуален артист с международни изложби. Неговите тъмни, експресивни акварели и сюрреалистични тематични образи разкриват лична, мистична вселена, допълваща сценичната му идентичност. През миналата година той издаде албума „One Assassination Under God – Chapter 1“, който бележи нов етап в творческото му развитие.

Към афиша на HILLS OF ROCK 2026 в първия ден се присъединяват и Sex Pistols Featuring Frank Carter. Новото издание на легендарната пънк банда, водено от енергичния Франк Картър (Gallows, Frank Carter & The Rattlesnakes), вече предизвика истинска еуфория с турнета по света.

Обновената формация доказва, че Sex Pistols не са носталгия, а сила, която продължава да звучи агресивно, директно и модерно. Феновете могат да очакват класики от пънк революцията, съчетани с новия заряд на Картър, превърнал групата в една от най-коментираните live сензации на годината.

Френската рок група Last Train е позната като олицетворение на независимия, DIY подход в европейската рок сцена. Вече почти 15 години те остават верни на своя интензивен стил, който смесва пост-пънк, блус и алтърнатив рок.

С над 600 концерта из Европа, участия на гиганти като Hellfest и Sziget, два студийни албума, сътрудничество с оркестър и създаването на собствени документални филми, Last Train се утвърждават като група със силна художествена визия и предана публика. Известни са с емоционални и сурови изпълнения на живо, а появата им на HILLS OF ROCK 2026 ще бъде техен първи концерт в България.

Една от най-влиятелните австралийски модерни метъл групи за последното десетилетие – Northlane – също пристига в Пловдив. Групата е добре позната с иновативния си звук, който комбинира тежки рифове, индустриални елементи, електронни текстури и силна емоционална атмосфера.

Northlane са носители на множество престижни отличия, включително ARIA Awards, и имат огромна международна фен база. Концертите им са известни с техническа прецизност, драматичност и кинематографична атмосфера, която обещава едно от най-енергичните и модерни участия на HILLS OF ROCK 2026.

Фестивалът HILLS OF ROCK 2026 ще се проведе на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в Пловдив. В продажба вече са пуснати и еднодневни билети, които стартират от 140 лв. и са налични в мрежата на Ticket Station.