Mastodon обявиха новия албум Marrow Deep и представиха „Snakes For Dinner“

Mastodon официално обявиха новия си студиен албум "Marrow Deep", който ще излезе на 28 август чрез Loma Vista Recordings. Заедно с новината групата представи и новия сингъл „Snakes For Dinner“, в който специален гост е фронтменът на Queens Of The Stone Age Джош Хоми.
Парчето е придружено от официален видеоклип и е вторият сингъл от албума след „Your Ghost Again“, който беше представен през юни.
Пет години след "Hushed And Grim", новият албум намира Бран Дейлър, Трой Сандърс и Бил Келихър в началото на нов етап за групата. "Marrow Deep" е първият дългосвирещ албум на Mastodon след смъртта на съоснователя Брент Хайндс, който загина при мотоциклетна катастрофа през 2025 година. Неговото място заема китаристът Ник Джонстън, който прави дебюта си в студиен албум на групата.
Вдъхновен от трите орисници в древногръцката митология и темите за живота, загубата и съдбата, "Marrow Deep" обещава да съчетае характерните тежки рифове и прогресивно звучене на Mastodon с едни от най-емоционалните композиции в кариерата им.
След излизането на албума групата ще тръгне на американското турне "The Poisonous Weapons Tour", заедно с Deafheaven и Alcest.
"Marrow Deep" съдържание:
1. Barbarians Blood
2. Poisonous Weapons
3. Your Ghost Again
4. Snakes For Dinner
5. Out Like A Lamb
6. In The Ruins
7. They’re Coming For You
8. Golden Spires
9. Moth And Bone
10. A Vampire’s Demeanor
11. The Vanishing
12. The Three Fates