Mastodon обявиха новия албум Marrow Deep и представиха „Snakes For Dinner“

Mastodon официално обявиха новия си студиен албум "Marrow Deep", който ще излезе на 28 август чрез Loma Vista Recordings. Заедно с новината групата представи и новия сингъл „Snakes For Dinner“, в който специален гост е фронтменът на Queens Of The Stone Age Джош Хоми.

Парчето е придружено от официален видеоклип и е вторият сингъл от албума след „Your Ghost Again“, който беше представен през юни.

Пет години след "Hushed And Grim", новият албум намира Бран Дейлър, Трой Сандърс и Бил Келихър в началото на нов етап за групата. "Marrow Deep" е първият дългосвирещ албум на Mastodon след смъртта на съоснователя Брент Хайндс, който загина при мотоциклетна катастрофа през 2025 година. Неговото място заема китаристът Ник Джонстън, който прави дебюта си в студиен албум на групата.

Вдъхновен от трите орисници в древногръцката митология и темите за живота, загубата и съдбата, "Marrow Deep" обещава да съчетае характерните тежки рифове и прогресивно звучене на Mastodon с едни от най-емоционалните композиции в кариерата им.

След излизането на албума групата ще тръгне на американското турне "The Poisonous Weapons Tour", заедно с Deafheaven и Alcest.

"Marrow Deep" съдържание:

1. Barbarians Blood

2. Poisonous Weapons

3. Your Ghost Again

4. Snakes For Dinner

5. Out Like A Lamb

6. In The Ruins

7. They’re Coming For You

8. Golden Spires

9. Moth And Bone

10. A Vampire’s Demeanor

11. The Vanishing

12. The Three Fates