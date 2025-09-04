Въведете търсената дума и натиснете Enter
Lord Of The Lost пуснаха видеоклип към новия си сингъл „One Of Us Will Be Next“

Публикувано на 02 Октомври 2025
Lord Of The Lost поемат в още една нова посока с „One Of Us Will Be Next“ – най-новия сингъл от предстоящия им студиен албум "OPVS NOIR Vol. 2", който излиза на 12 декември чрез Napalm Records.

С песента бандата навлиза в дълбоко размишление за смъртта, като отново успява да открие надежда дори в най-мрачните места. Вокалистът Крис Хармс вплита призрачните си вокали в мрачната идея за неизбежния край и я превръща в нещо почти красиво – композиция, която обещава да направи "OPVS NOIR Vol. 2" силно и достойно продължение на летния албум "OPVS NOIR Vol. 1", с който групата стартира трилогията.

Крис Хармс за „One Of Us Will Be Next“:
„По време на концерт миналата година изведнъж осъзнах: един от нас в залата ще е следващият, който ще си отиде. На път за вкъщи същата вечер, след няколко седмици, месеци или години – но неизбежно. Никога повече няма да се съберем в същата конфигурация. Това важи за всяко семейно събиране, всяко парти с приятели, всяка минута като двойка. ‘One Of Us Will Be Next’ е призив да не живеем в миналото или в очакване на по-добро бъдеще, а да сме благодарни за всеки момент, за настоящето и за хората около нас – с осъзнаването, че всяка дума може да е последната.“

Гледайте официалния видеоклип към „One Of Us Will Be Next“ тук:

