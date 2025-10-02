Lord Of The Lost и Wednesday 13 с видео към „I Hate People“

Германската банда Lord Of The Lost пусна официален видеоклип към новия си сингъл „I Hate People“, с участието на Wednesday 13.

Песента е част от предстоящия албум „OPVS NOIR Vol. 3“, който ще излезе на 10 април 2026 г. чрез Napalm Records. С него групата завършва своята амбициозна трилогия, започната през 2025 г.

Според бандата третата част от проекта е най-експерименталният и смел запис от трилогията.

Албумът „OPVS NOIR Vol. 3“ следва концептуалната линия на предишните две издания и продължава да изследва по-тъмни теми, като същевременно носи и силен емоционален заряд.

Българските фенове ще имат възможност да видят групата на живо на 28 март 2026 г. в клуб Joy Station в София, като част от европейското турне TOVR NOIR

