Kreator пуснаха видеоклип към „Loyal To The Grave“

Парчето е част от последния албум „Krushers Of The World“

Публикувано на 31 Март 2026
Траш метъл ветераните Kreator представиха ново видео към песента „Loyal To The Grave“, част от последния им албум „Krushers Of The World“, излязъл по-рано тази година чрез Nuclear Blast.

Парчето показва малко по-различна страна на бандата – запазва агресията, но добавя и по-мелодичен подход с ясно изразен припев. Видеото допълва тази атмосфера с по-кинематографично усещане и теми като лоялност, единство и устойчивост.

Фронтменът Миле Петроза разкрива, че визуалната концепция е вдъхновена от култовия филм "Гарванът": „Надявам се нашето малко пътешествие в мрака да ви хареса толкова, колкото и на нас.“

Албумът е записан във Fascination Street Studios в Швеция с продуцента Йенс Богрен, работил и по албумите „Phantom Antichrist“ и „Gods Of Violence“.

Вижте видеото към „Loyal To The Grave“ по-долу.

