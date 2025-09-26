Новият албум на Kreator „Krushers Of The World“ излиза днес

Днес, 16 януари 2026 г., траш ветераните Kreator официално издават своя шестнайсети студиен албум, озаглавен „Krushers Of The World“, чрез Nuclear Blast Records.

Албумът беше предварително загатнат още през есента на миналата година с първия сингъл „Seven Serpents“, който даде ясен знак за посоката на новия материал – безкомпромисен траш метъл, съчетаващ характерната за Kreator агресия с модерен и плътен звук.

Записите на „Krushers Of The World“ са осъществени във Fascination Street Studios в Йоребру, Швеция, с продуцента Йенс Богрен – дългогодишен сътрудник на групата, познат от работата си по албумите „Phantom Antichrist“ (2012) и „Gods Of Violence“ (2017).

Покрай излизането на албума групата вече обяви и мащабно европейско турне, което ще се проведе през пролетта на 2026 г. Заедно с Carcass, Exodus и Nails. Kreator ще стартират обиколката на 20 март 2026 г. в MEO Arena, Лисабон, а финалът е планиран за 25 април 2026 г. в Poolen, Копенхаген. Турнето ще премине през редица ключови градове, сред които Лондон, Манчестър, Глазгоу, Париж, Милано, Берлин, Стокхолм и други.