Korpiklaani, Visions of Atlantis и още банди на Midalidare Rock 2026

Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 10 до 12 юли 2026 г. в Могилово, сред живописната долина на виното. Към вече обявените хедлайнери Helloween и Twisted Sister се присъединяват още шест банди, две от които ще излязат за първи път пред българска публика.

Ден 1 – 10 юли 2026: Twisted Sister, Visions of Atlantis и AMH

В първия ден на фестивала феновете ще отплават в морето на симфоничния метъл с Visions of Atlantis. Австрийската група е известна със своите кинематографични изпълнения, епични теми и пиратска атмосфера. Публиката ще се присъедини към тяхната „Армада“ за едно незабравимо музикално приключение.

На сцената ще излязат и AMH (Adam and the Metal Hawks) – американската хард рок сензация от Ню Йорк, водена от харизматичния Adam Ezegelian, финалист от шоуто American Idol. Това ще бъде първото им участие в България.

Ден 2 – 11 юли 2026: Korpiklaani

Финландските фолк метъл легенди Korpiklaani ще забавляват публиката във втория фестивален ден. Групата, чието име означава „Клан от пустошта“, умело съчетава традиционен фолклор с тежки китарни рифове. За разлика от повечето банди в жанра, Korpiklaani започват своя път именно от фолка, преди да добавят метъл звученето, което ги прави уникални в световната сцена.

Ден 3 – 12 юли 2026: Helloween, Gloryhammer, Hardcore Superstar и Burning Witches

Последният ден на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026 ще бъде истински празник за феновете на пауър метъла.

Ко-хедлайнери на Helloween ще бъдат британците Gloryhammer, известни с епичните си симфонични композиции и впечатляващи сценични образи.

Преди тях за първи път у нас ще видим шведската слийз рок банда Hardcore Superstar, създадена през 1997 г. и с 11 студийни албума зад гърба си. Финалът на вечерта ще бъде поверен на швейцарските дами от Burning Witches – мощна пауър метъл формация, която обещава огнено шоу на сцената.

Информация за билети

Билети се продават в мрежата на Eventim в цялата страна. Деца до 12 години влизат без билет.