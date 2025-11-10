Билетите за къмпинг зоните на Midalidare Rock 2026 са в продажба

Подготовката за шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley тече с пълна сила, а организаторите обявиха, че билетите за къмпинг зоните вече са в продажба в мрежата на Eventim. Събитието ще се проведе от 10 до 12 юли 2026 г. в живописното село Могилово – сърцето на долината на виното.

Феновете могат да избират между три различни зони според нуждите и предпочитанията си:

Къмпинг зона „Реката“

Къмпинг зона „Винарна“

Къмпинг зона „Кемпери и Каравани“

За зоните „Реката“ и „Винарна“ се предлага и Фестивална палатка, която може да бъде закупена отделно – удобна опция за посетителите, които не искат да носят собствено оборудване. Билет „Къмпинг допълнителен човек“

Наличен е и билетът „Къмпинг допълнителен човек“, който се използва, когато броят на настанените хора надвиши капацитета на избраната къмпинг зона:

Зона „Кемпери и Каравани“ – до 4 души в основната резервация

Зона „Винарна“ и зона „Реката“ – до 2 души в основната резервация

Всеки допълнителен гост над тази бройка трябва да закупи билет extra person.

Шестото издание на фестивала обещава силни емоции и разнообразна програма. Музикалната селекция е разпределена в три дни и обединява легендарни банди, световноизвестни имена и групи, които за първи път ще стъпят на българска сцена.

Предстои обявяване на още изпълнители, които ще допълнят програмата на Midalidare Rock 2026.

Ден 1 – 10 юли 2026

Twisted Sister, Visions of Atlantis, AMH (Adam and the Metal Hawks)

Фестивалът ще започне ударно с големите Twisted Sister, подкрепени от симфоничните герои Visions of Atlantis, които ще донесат своята характерна пиратска атмосфера. Американската хард рок сензация AMH ще направи своя дебют пред българска публика.

Ден 2 – 11 юли 2026

Korpiklaani

Финландските фолк метъл икони Korpiklaani ще оглавят втория фестивален ден с уникалната си смесица от традиционен фолклор и тежък метъл.

Ден 3 – 12 юли 2026

Helloween, Gloryhammer, Hardcore Superstar, Burning Witches

Заключителният ден предлага истински празник за феновете на пауър метъла.

Немските легенди Helloween ще споделят сцената с Gloryhammer, докато Hardcore Superstar и Burning Witches ще подгреят с мощни и запомнящи се изпълнения.

Билетите за фестивала, както и къмпинг зоните и билетите „extra person“, са налични в мрежата на Eventim.

Деца до 12 години влизат без билет.



