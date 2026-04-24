Гледайте новия видеоклип на Korn към песента "Reward The Scars"

Korn споделиха официален видеоклип към новото си парче „Reward The Scars“. Песента излиза заедно с новото разширение „Lord Of Hatred“ към компютърната игра Diablo IV и е първа нова музика от бандата за последните повече от четири години.

„Reward The Scars“ носи характерния за Korn емоционален заряд и мрачна атмосфера, като се фокусира върху теми като болката, оцеляването и промените, които остават след всяка битка. Парчето естествено се вписва в стилистиката на групата, която през годините неведнъж е засягала теми като травма, вътрешни конфликти и трансформация.

Песента прозвуча за първи път на живо по време на участието на Korn на Sick New World в Лас Вегас.

Фронтменът Джонатан Дейвис споделя, че връзката с вселената на Diablo идва напълно естествено: идеята за сблъсък с тъмнината и онова, което се крие под повърхността, е нещо, което Korn изследват още от самото начало на кариерата си.