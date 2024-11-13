Korn изненадващо пуснаха нова песен – „Reward The Scars“

Korn се завърнаха с нова музика, и то без предварителни анонси. Бандата представи „Reward The Scars“, песен, записана за саундтрака на предстоящото разширение на играта Diablo IV: Lord of Hatred.

„Reward The Scars“ е първият нов материал на групата след албума „Requiem“ (2022), който дебютира на първо място в класацията за хард рок албуми на Billboard.

През последните години съставът претърпя и промени на сцената басистът Reginald 'Fieldy' Arvizu се оттегли временно от турнетата, а мястото му бе заето от Roberto 'Ra' Díaz. Въпреки това, Fieldy участва в записите на „Requiem“.

Междувременно групата отбеляза и 30 години от дебютния си албум с мащабен концерт в Лос Анджелис през 2024 г., напомняйки защо Korn остават едно от най-влиятелните имена в модерния метъл.

Чуйте „Reward The Scars“ тук: