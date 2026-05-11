Концертът на Biohazard и Onyx в София е с нова локация

Организаторите на The Judgement Night Of Sofia обявиха промяна в локацията на събитието. Концертът на Biohazard и Onyx, насрочен за 27 юли, ще се проведе във Vidas Art Arena в София. Всички останали параметри на събитието остават без промяна.

Шоуто събира на една сцена две от най-емблематичните имена на нюйоркската хардкор и хип-хоп сцена. Според организаторите това ще бъде единственото съвместно участие на Biohazard и Onyx в Европа това лято.

Към тях се присъединяват Sworn Enemy, които са част от настоящото турне на Biohazard, както и българските групи Last Hope и DRS+.

Програмата на вечерта е:

17:30 – Отваряне на вратите / DJ сет на Антон Христов

18:00 – DRS+

18:45 – Last Hope

19:30 – Sworn Enemy

20:15 – Onyx

21:30 – Biohazard

След края на концерта е предвидено официално афтърпарти в Club Stroeja, което започва в 23:00 часа. Специален гост зад пулта ще бъде фронтменът на Biohazard Ивън Сайнфелд.

The Judgement Night Of Sofia е на 27 юли във Vidas Art Arena в София.