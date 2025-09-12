IHLO и Crystal Horizon се присъединяват към концерта на Leprous

Норвежката прогресив метъл група Leprous се завръща в София на 29 януари с концерт в Joy Station, част от актуалното ѝ европейско турне. Към норвежците на сцената ще се присъединят две от най-интересните нови имена на съвременната прогресив сцена – британците IHLO и норвежката формация Crystal Horizon.

IHLO бързо се наложиха като едно от най-обещаващите нови имена в модерния прогресив метъл. Групата съчетава съвременни ритми, атмосферични пасажи и тежки, прецизно изградени структури, оформяйки собствено звучене, което балансира между мелодичност и техническа дълбочина. Дебютният им албум "Union" беше приет изключително добре както от фенове, така и от критиката, а концертите им впечатляват с плътно звучене и силен емоционален заряд. IHLO са част от новата вълна прогресив метъл банди, които залагат на кинематографично усещане и убедително сценично присъствие.

Crystal Horizon са сравнително ново име на норвежката прогресив сцена, но вече привличат внимание със своя модерен и атмосферичен подход към жанра. Музиката им комбинира тежки китарни рифове, ефирни мелодии и динамични аранжименти, характерни за скандинавската школа, но поднесени със съвременна естетика и ясен фокус върху детайла. Това ги позиционира като логично и силно допълнение към турне от подобен мащаб.

LEPROUS са сред групите, които българската публика вижда редовно – и с причина. Норвежците неведнъж са споделяли, че обичат да свирят у нас, а всяко тяхно гостуване събира вярна и отдадена публика. Вече повече от две десетилетия групата развива собствен артистичен прочит на съвременния метъл, в който емоцията и мелодията вървят ръка за ръка с прогресивната форма.

Mиналата година LEPROUS издадоха осмия си студиен албум "Melodies of Atonement", който беше посрещнат много топло както от критиката, така и от феновете. Записът бележи отчетлива промяна в звученето на групата, залагайки на по-директен, по-тежък и модерен подход, без използване на оркестрални елементи.