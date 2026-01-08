График за концерта на Leprous, Ihlo и Crystal Horizon в София

Норвежката прогресив метъл група Leprous се завръща в София на 29 януари с концерт в клуб Joy Station (Студентски град). След почти разпродаденото си участие през 2023 г., групата отново включва България в европейското си турне.

Освен Leprous, на сцената ще видим и британската прогресив метъл формация Ihlo, както и норвежката група Crystal Horizon, която ще открие вечерта.

Програма:

18:50 – отваряне на вратите

19:20 – Crystal Horizon

20:05 – Ihlo

21:10 – Leprous

22:50 – очакван край на събитието

Билети за концерта се продават в мрежите на epay.go и bilet.bg. Цената е 33 евро, а в деня на концерта – 35 евро / 70 лв., при наличие на останали билети.

Leprous представят актуалния си осми студиен албум „Melodies of Atonement“, издаден през 2025 г., с който групата прави по-осезаем завой към по-директен и концентриран звук, без използване на оркестрални елементи.

Британците Ihlo са сред бързо набиращите популярност имена на съвременната прогресив метъл сцена, а Crystal Horizon са ново норвежко попълнение, което вече привлича внимание с модерния си подход към жанра.

Организаторите напомнят, че в клуба ще се допуска професионална фотографска техника само за акредитирани фотографи. Деца до 12-годишна възраст могат да присъстват единствено с придружител и попълнена декларация.