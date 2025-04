Легендарната група Alice Cooper се завръща с първи албум от над 50 години

Оригиналната група Alice Cooper – не соло артистът, а четиримата оцелели членове на култовата банда – обяви издаването на първия си нов студиен албум от повече от половин век.

Албумът, озаглавен "The Revenge of Alice Cooper", ще излезе на 25 юли и включва всички живи оригинални членове: вокалистът Алис Купър, китаристът Майкъл Брус, басистът Денис Дънуей и барабанистът Нийл Смит. Специално участие взима и покойният китарист Глен Бъкстън (починал през 1997 г.), чието старо демо се използва в песента "What Happened to You".

Първият сингъл от албума – "Black Mamba" – ще направи премиерата си на 22 април, в радиошоуто на Купър "Alice's Attic".

В интервю за Billboard, Алис Купър споделя:

"Чувството беше сякаш правим директно следващия албум след 'Muscle of Love' от 1973 г. Представяте ли си – 50 години по-късно, и всичко си идва на мястото."

Групата дебютира през 1969 г. с албума "Pretties for You", след което издава култови класики като "School's Out" (1972) и "Billion Dollar Babies" (1973), преди да се разпадне през 1974 г. След това фронтменът Алис Купър започва успешна соло кариера, запазвайки името на групата като свое артистично име.

Продуцент на "The Revenge of Alice Cooper" е дългогодишният сътрудник на бандата – Боб Езрин, който стои зад продукцията на емблематични албуми като "Love It to Death", "Killer", "School's Out" и "Billion Dollar Babies".

"Този път усещането беше много по-бандово," казва Купър. "Всички имахме дума при създаването на песните – не беше като моите соло албуми, където имам последната дума. Тук всеки от нас имаше една четвърт от гласа – точно както винаги сме го правили."

През последните години оригиналните членове на групата участваха в няколко песни от соло албумите на Купър, включително "Welcome 2 My Nightmare" (2011), "Paranormal" (2017) и "Detroit Stories" (2021).

Междувременно, Алис Купър и неговата настояща тур банда обявиха съвместно турне с Judas Priest, което започва на 16 септември в Билокси, Мисисипи, и ще приключи на 26 октомври в Хюстън.

"The Revenge of Alice Cooper" съдържание:

1. Black Mamba

2. Wild Ones

3. Up All Night

4. Kill The Flies

5. One Night Stand

6. Blood On The Sun

7. Crap That Gets In The Way Of Your Dreams

8. Famous Face

9. Money Screams

10. What A Syd

11. Inter Galactic Vagabond Blues

12. What Happened To You

13. I Ain’t Done Wrong

14. See You On The Other Side