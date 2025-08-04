Hellbound пуснаха нов сингъл „Angel Desire“

Българската метъл група Hellbound сподели новия си сингъл "Angel Desire".

Това е първата песен от предстоящо EP на групата, планирано за по-късно през 2026 г. Новият сингъл показва по-агресивна и фокусирана страна на бандата, изградена върху натрупания им сценичен и студиен опит.

По думите на фронтмена Димитър „Master“ Николов, песента е посветена на моментите на внезапна промяна и загуба на ориентация:

„Angel Desire" е песен за неочакваните обрати в живота, които те карат да осъзнаеш, че понякога най-доброто, което можеш да направиш, е да приемеш хаоса около себе си и да продължиш напред.“

Сингълът предхожда и предстоящото турне на Hellbound, което ще стартира през март 2026 г. Подробности за датите, клубовете и билетите се очаква да бъдат обявени скоро чрез официалните канали на групата.