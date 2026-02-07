HELLBØUND с още един нов сингъл „My World?“

HELLBØUND издадоха новия си сингъл „My World?“. Това е втора песен от предстоящото EP „Moy Bus“, планирано за 6 март 2026 г., след по-ранния сингъл „Angel Desire“.

„My World?“ представя по-мрачно и агресивно звучене, запазвайки характерния за групата стегнат груув и тежки брейкдауни. Според китариста Ярослав Дейнeка песента е сред най-силните композиции на бандата до момента и отразява точно настроението по време на създаването и записите.

Вокалистът Димитър „Master“ Николов определя текста като коментар към съвременното консуматорско общество и влиянието му върху бъдещите поколения — въпрос за това какво наследство оставяме и как решенията ни днес ще се отразят на утрешния ден.

Новото EP ще продължи линията от предишния албум „H.E.A.T.“, като според групата материалът развива звученето им в по-тежка и концентрирана посока.

През март 2026 г. групата тръгва на турне „MOY BUS TOUR 2026“, което ще премине през седем града в България и Румъния. Турнето ще представи новото EP на живо, като една от спирките е София. Концертът в столицата ще се състои в клуб Mixtape 5, където към HELLBØUND ще се присъединят още EUFOBIA и Смог.

Билетите за концерта в София вече са в продажба — на цена 8 евро до 1 март и 10 евро след тази дата.